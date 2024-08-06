Курск, 6 августа, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Обстановка в Курской области в связи с попытками ВСУ прорваться через государственную границу напряжённая, но контролируемая, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов вечером 6 августа в Telegram-канале.

Кадр из видео Врио губернатора региона Алексей Смирнов

«Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника», — говорится в сообщении.

Смирнов призвал население не паниковать и не поддаваться на провокации и узнавать информацию только из официальных источников. Он отметил, что в связи обострением обстановки распространяют много фейков.

Глава региона сообщил, что оперативный штаб области и оперативные службы перешли на круглосуточный режим работы. Жителей, которые покидают приграничные районы, встречают, в регионе подготовили запас лекарств.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 августа ВСУ предприняли вторую за день попытку прорваться в Курскую область. По силам противника наносят удары артиллерия и авиация российской армии.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники возле границы Курской области. На кадрах видно, как украинские военные отступают, но по ним продолжают наносить удары.

Замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов заявил, что ситуация на границе в Курской области не является критической. Он отметил, что украинская сторона пытается таким образом оттянуть часть российских войск, находящихся на фронте, но у России достаточно резервов, чтобы не прибегать к таким мерам.