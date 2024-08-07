Вашингтон, 7 августа, 2024, 07:24 — ИА Регнум. О своей ответственности за гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Израиль сразу сообщил американским чиновникам. Об этом пишет 6 августа издание The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Vahid Salemi/AP/TASS Иранцы сжигают флаг Израиля во время церемонии прощания с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

«Несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по поводу убийства Хании, он сразу же сообщил чиновникам США о том, что несёт за это ответственность», — отмечается в публикации.

В Белом доме на гибель Исмаила Хании отреагировали с удивлением и негодованием, поскольку возникшая ситуация серьёзно вредит попыткам США добиться прекращения огня в секторе Газа. Поясняется, что до гибели главы политбюро ХАМАС американская сторона делала успехи на пути к мирным переговорам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал глава Госдепа Энтони Блинкен, дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона. Блинкен указал, что США и партнёры ведут интенсивную работу по снижению напряжённости на Ближнем Востоке и над предотвращением эскалации конфликта.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал устранить «как можно скорее» нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара, который был избран на этот пост вместо убитого Исмаила Хании.

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.