Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара призвал устранить «как можно скорее» министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Об этом глава израильского МИД написал 6 августа в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании — еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его», — заявил Кац.

Глава МИД Израиля назвал ХАМАС «мерзкой организацией» и призвал стереть её с лица земли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС избрало новым главой политбюро Яхью ас-Синвара вместо убитого Исмаила Хании.

Хания погиб в Тегеране 31 июля во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.