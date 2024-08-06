Рамалла , 6 августа, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС избран Яхья ас-Синвар. Об этом говорится в заявлении движения.

Mohammed Talatene/Global Look Press Яхья ас-Синвар

«Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании», — отмечается в заявлении.

Ас-Синвар ранее был лидером ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, Хания погиб в Тегеране 31 июля во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что убийство Хании провоцирует ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.