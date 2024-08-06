Москва, 6 августа, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандера» ударили по позициям противовоздушной обороны ВСУ в Сумской области, сообщило 6 августа Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Уничтожены две пусковые установки ЗРК «БУК-М1», — сообщило ведомство.

Ранее, 6 августа, в российском оборонном ведомстве уточнили, что подразделения прикрытия госграницы вместе с пограничными войсками ФСБ России отразили атаки ВСУ и наносят удары по их позициям около госграницы, а также по резервам на территории Сумской области.

В ведомстве также сообщили, что российская авиация нанесла удары по военной технике ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловоды и Храповщины в Сумской области.

Утром 6 августа до 300 украинских бойцов атаковали приграничные сёла в Курской области. ВСУ предприняли попытку прорваться через госграницу в Кореневском и Суджанском районах.

В этот же день ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ обстреляли приграничные населённые пункты.