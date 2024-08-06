Москва, 6 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Погранслужба ФСБ России вместе с российскими военными отразила вооруженную провокацию ВСУ на границе в Курской области, сообщили 6 августа в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Утром 6 августа ВСУ на участке государственной границы в пределах Курской области совершена вооруженная провокация», — сообщило ведомство.

Обстрелам со стороны украинской армии подверглись приграничные населённые пункты Курской области.

Как ранее передавало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские военные 6 августа предотвратили попытку прорыва госграницы со стороны Украины. ВСУ пытались перейти границу в Суджанском и Кореневском районах.