Москва, 6 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве, сообщил 6 августа МИД России.

«В качестве ответной меры <…> российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника посольства Молдавии в России», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее МИД вызвал временного поверенного в делах Республики Молдова в России Александра Кетрару. Ведомство выразило решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева.

В августе МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского посольства в Кишинёве персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. Посла России в Молдавии Олега Васнецова в этой связи вызвали в МИД. Посол заявил, что Кишинёв не представил доказательств вины сотрудников российского посольства.

Глава российской дипмиссии также заявил, что Россия ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 августа назвала объявление российского дипломата персоной нон грата в Молдавии ещё одним проявлением агрессивного антироссийского курса Кишинёва.