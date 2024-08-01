Москва, 1 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Молдавские власти так и не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ, которые ранее были высланы из страны, заявил 1 августа ТАСС посол России Олег Васнецов.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Посол России Олег Васнецов

«Год назад две трети сотрудников посольства были высланы с территории Молдавии под надуманным предлогом. Доказательств обвинений в их адрес так и не поступило», — сказал он после посещения МИД Молдавии, где его проинформировали о требовании выслать из страны помощника военного атташе.

Васнецов при этом подчеркнул, что решение о высылке дипломата принято ещё до завершения следствия по делу о якобы имевшем место шпионаже.

Ранее в этот же день МИД Молдавии заявил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. Васнецова вызвали в министерство иностранных дел республики, где отметили, что получили информацию и доказательства, «свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности, несовместимой с с дипломатическим статусом». В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть республику.

В МИД России пообещали ответить на это решение.

Как передавало ИА Регнум, в июне на полях Петербургского международного экономического форума бывший президент и председатель социалистической партии Молдавии Игорь Додон заявлял, что действующие власти страны готовят Молдавию к войне.

Он уточнил, что ВС Молдавии проводят постоянные учения с НАТО, в страну прилетают американские самолёты, «непонятные закрытые грузы» идут транзитом с территории НАТО (из Румынии) на Украину, бюджет министерства обороны Молдавии увеличен в четыре раза, а власти закупают радары и оружие и созывают в военкоматы резервистов.