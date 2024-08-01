Москва, 1 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Объявление российского дипломата персоной нон грата со стороны Молдавии является ещё одним проявлением агрессивного антироссийского курса Кишинёва. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Расцениваем данный недружественный шаг как ещё одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание «шпионских историй» свидетельствуют об утрате Кишинёвом способности к адекватным действиям и осознанию важности российско-молдавских отношений для народов двух стран.

Захарова также отметила, что Россия оставляет за собой право дать должный ответ на решение молдавских властей.

Как передавало ИА Регнум, МИД Молдавии заявил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел республики, где отметили, что получили информацию и доказательства, «свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом». В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть республику.

Позже Васнецов заявил, что Кишинёв так и не представил доказательств вины сотрудников посольства РФ, которые ранее были высланы из страны. Посол при этом подчеркнул, что решение о высылке дипломата принято ещё до завершения следствия по делу о якобы имевшем место шпионаже.