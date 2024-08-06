Москва, 6 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

«6 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации А. Кетрару», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему заявили решительный протест по поводу очередных недружественных действий молдавских властей в отношении России.

В МИД подчеркнули, что в ответ на объявление Кишинёвом 1 августа персоной нон грата одного из сотрудников посольства РФ в Молдавии, российская сторона объявила персоной нон грата одного из сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа глава российского посольства в Молдавии Олег Васнецов заявил, что Москва ответит на решение Кишинёва объявить персоной нон грата одного из сотрудников дипмиссии. Дипломат почеркнул, что такое решение молдавской стороны не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества. Молдавские власти так и не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ, которые были высланы год назад, добавил он.

В начале марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что режим в Кишинёве идёт след в след по стопам киевского режима, отменяя всё русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с Киевом устраивая серьёзное экономическое давление на Приднестровье.