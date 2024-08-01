Москва, 1 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Россия ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства. Об этом сообщил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство», — заявил он журналистам после встречи в МИД.

Васнецов добавил, что это не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому призывается руководство Молдавии. Кроме того, глава российской дипмиссии выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке было принято до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, Олег Васнецов также отметил, что молдавские власти так и не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ, которые были высланы год назад.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что кишинёвский режим след в след идёт по стопам киевского.