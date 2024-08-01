МИД пообещал ответить на высылку сотрудника посольства РФ из Молдавии
Москва, 1 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Россия ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства. Об этом сообщил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.
«Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство», — заявил он журналистам после встречи в МИД.
Васнецов добавил, что это не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому призывается руководство Молдавии. Кроме того, глава российской дипмиссии выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке было принято до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.
Как сообщало ИА Регнум, Олег Васнецов также отметил, что молдавские власти так и не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ, которые были высланы год назад.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что кишинёвский режим след в след идёт по стопам киевского.