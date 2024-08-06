Женева, Швейцария, 6 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже, сообщила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Фон Керков.

Joel Marklund/Global Look Press

«Во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх», — заявила представитель ВОЗ.

По её словам, результаты тестов на COVID-19 у 40 спортсменов оказались положительными.

Ранее издание The Guardian сообщило, что в рамках Олимпийских игр нет обязательного требования об отказе от участия в соревнованиях в случае COVID-19. Так, британский пловец Адам Пити подтвердил, что у него положительный результат теста на коронавирус, после того, как завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом. При этом австралийка Лани Паллистер снялась с дистанции 1500 метров вольным стилем после положительного результата теста на COVID.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Международный олимпийский комитет утвердил список из 15 российских спортсменов в пяти видах спорта, допущенных до Олимпиады в Париже. Россияне выступают на Играх в нейтральном статусе. Некоторые российские спортсмены отклонили предложение от участия в Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.