Баку, 6 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе своих рабочих поездок в Иран и Азербайджан рассказал о позиции российской стороны по разрешению украинского конфликта. Он сообщил об этом 6 августа журналистам в Баку.

Генеральный штаб ВС ИРИ/AP/ТАСС Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери (справа) и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева)

По словам секретаря Совбеза, Киев никак не отреагировал на предложенные 14 июня президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы, а потому Вооружённые силы РФ продолжают успешное достижение целей специальной военной операции. Шойгу уточнил, что на фоне этого окно возможностей для Киева сужается, а украинская армия несёт огромные потери, которых могло не быть.

«Всё это я коллегам изложил как в Иране, так и здесь, в Баку», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи он назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России.

Секретарь Совбеза РФ 6 августа приехал в Азербайджан, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. В составе делегации Шойгу в Баку также прибыли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и советник президента России Игорь Левитин.

Позднее в этот же день Шойгу заявил, что пауза в военных действиях на Украине нужна Западу и Киеву только для перегруппировки войск. Он подчеркнул, что Россия не собирается доверять их словам.