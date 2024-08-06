Симферополь, 6 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В Крыму суд заочно приговорил обвиняемого в госизмене к 18 годам колонии строгого режима. Об этом 6 августа сообщила прокуратура региона.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

По данным ведомства, в феврале 2022 года подсудимый вступил в спецподразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), прошёл обучение и получил огнестрельное оружие и военную форму. Тогда же он начал участвовать в боевых действиях против российской армии.

Отмечается, что он скрылся от органов предварительного следствия, его объявили в международный розыск.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год девять месяцев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области готовившего по заданию украинских спецслужб теракт россиянина. В ходе обыска у подозреваемого изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела — о госизмене и о теракте.

Лефортовский суд Москвы 2 августа заочно выдал санкцию на арест гражданина РФ Александра Дубинина. Его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности.