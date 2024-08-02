Москва, 2 августа, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест гражданина России Александра Дубинина за государственную измену и содействие террористической деятельности, сообщили в суде.

Владимир Гердо/ТАСС

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы РФ либо с момента задержания на территории РФ», — сообщили в суде.

Дубинин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который обвиняется в госизмене и участии в террористической организации.

Кроме того, суд заочно выдал санкцию на арест бывшего адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — по обвинению в госизмене и публичных призывах к террористической деятельности.