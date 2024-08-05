Мелитополь, 5 августа, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области российского гражданина, готовившего теракт, сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства.

УФСБ России по ДНР/ТАСC

Уточняется, что теракт россиянин готовил по заданию украинских спецслужб. Сначала он собирал данные о должностных лицах военно-гражданской администрации региона и передавал их в Киев.

«Впоследствии по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путём закладки самодельного взрывного устройства», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, при обыске у него изъяли взрывное устройство. Как уточнили в ФСБ, обнаружены компоненты взрывчатки — гексоген и тротил. Ведомство возбудило два уголовных дела — о госизмене (ст. 275) и о теракте (ст. 205).

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 29 июля проинформировала о задержании в Запорожской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он передавал на Украину данные о размещении российских военных, которые ВСУ использовали для нанесения ударов. Против задержанного россиянина возбудили уголовное дело о шпионаже.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании жителя города Новая Каховка, который с августа прошлого года передавал Киеву сведения о расположении российских военных в Запорожской области. Против россиянина возбудили уголовное дело о госизмене.