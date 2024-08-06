Курск, 6 августа, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью, сообщил 6 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора поблагодарил Вооружённые силы РФ за отражённые атаки. Информации о ранении людей и разрушении инфраструктуры нет.

До этого он Смирнов предупредил, что в Курской области действует ракетная опасность.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 июля в Курском районе Курской области ВСУ совершили атаку, в результате которой возник пожар на одном из объектов. Возгорание удалось ликвидировать.

3 августа в ночное время над Курской областью военные сбили шесть беспилотников ВСУ. Смирнов обратился к жителям региона с просьбой не трогать и не приближаться к обломкам уничтоженных дронов в случае их обнаружения.