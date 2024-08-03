Курск, 3 августа, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Над Курской область ночью 3 августа подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он подчеркнул, что средства ПВО продолжают работу, и поблагодарил защитников.

Смирнов обратился к населению с призывом не трогать и не приближаться к обломкам дронов при их обнаружении. О находках следует сообщать в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников ночью 3 августа были повреждены складские объекты.

В ночь на 3 августа Орловская область подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Были уничтожены три вражеских беспилотника, ещё два врезались в жилой дом.

На Украине ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, написал мэр города Геннадий Труханов.