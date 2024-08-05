СМИ: Блинкен предупредил Иран о последствиях в случае атаки на Израиль
WSJ: Блинкен заявил, что связи США и Ирана пострадают в случае атаки на Израиль
Вашингтон, 5 августа, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с коллегами из стран G7 заявил, что в случае решения Ирана нанести по Израилю масштабный удар отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают. Об этом 5 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединёнными Штатами Америки», — говорится в публикации.
По данным издания, госсекретарь опасается, что Иран нанесёт удар, схожий по масштабам с тем, что уже осуществил в апреле, задействовав для атаки по территории Израиля сотни дронов и ракет.
Как передавало ИА Регнум, 4 августа портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что Блинкен во время разговора с главами МИД стран G7 заявил, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут нанести удар по Израилю 5 августа. Он призвал коллег не допустить, чтобы противостояние переросло в войну.
Телеканал NBC News 4 августа сообщил, что Израиль готовится отражать возможные удары «Хезболлы» и Ирана в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время визита в Тегеран и командира «Хезболлы» Фуада Шокра. При этом Тель-Авив не исключает, что атака можно продлится не один день.