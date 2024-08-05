Вашингтон, 5 августа, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с коллегами из стран G7 заявил, что в случае решения Ирана нанести по Израилю масштабный удар отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают. Об этом 5 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Энтони Блинкен

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединёнными Штатами Америки», — говорится в публикации.

По данным издания, госсекретарь опасается, что Иран нанесёт удар, схожий по масштабам с тем, что уже осуществил в апреле, задействовав для атаки по территории Израиля сотни дронов и ракет.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что Блинкен во время разговора с главами МИД стран G7 заявил, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут нанести удар по Израилю 5 августа. Он призвал коллег не допустить, чтобы противостояние переросло в войну.

Телеканал NBC News 4 августа сообщил, что Израиль готовится отражать возможные удары «Хезболлы» и Ирана в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время визита в Тегеран и командира «Хезболлы» Фуада Шокра. При этом Тель-Авив не исключает, что атака можно продлится не один день.