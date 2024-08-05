Париж, 5 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил оппозицию не выносить вотум недоверия правительству и пообещал пойти на уступки по некоторым вопросам. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Gao Jing/Global Look Press

«Макрон предлагает [оппозиции] договориться по ряду вопросов в обмен на обещание не выносить вотум недоверия», — заявил один из собеседников издания.

По его словам, французский президент вернётся к решению внутриполитических вопросов в конце августа, но это не значит, что сразу же после Олимпиады будет назначен новый премьер-министр, который сменит ушедшего в отставку Габриэля Атталя.

Отмечается, что на пост премьера рассматриваются глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран и бывший глава правительства (2016-2017) Бернар Казнёв.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Макрон заявил, что назначит нового премьер-министра после завершения Олимпийских игр. По его словам, немедленное назначение нового премьер-министра и последующее формирование нового правительства создало бы ряд проблем.

8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Второе и третье места соответственно заняли партия Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

После оглашения результатов Атталь заявил о намерении подать в отставку с поста премьер-министра. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение. Согласно заявлению, распространённому Елисейским дворцом, правительство Франции продолжит выполнять свои функции до формирования нового правительства.

23 июля лидер партии «Экология Европы — Зелёные», входящей в коалицию «Новый народный фронт», объявила о выдвижении главы управления финансов Парижа Люси Касте в качестве кандидата на пост премьер-министра Франции.