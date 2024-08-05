Москва, 5 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки ударили по двум складам горюче-смазочных материалов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены два склада горюче-смазочных материалов», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные за это время нанесли удары по местам скопления личного состава и военной технике ВСУ в 132 районах.

Силы противовоздушной обороны армии России за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, семь снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, французскую управляемую авиабомбу Hammer и 43 дрона ВСУ, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа глава пресс-центра Западной группировки российских войск Иван Бигма рассказал об уничтожении пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ с 80 боевиками. Он уточнил, что экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по позициям противника в районе города Балаклея в Харьковской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 августа сообщил о ликвидации на аэродроме в Чугуеве Харьковской области склада с техникой ВСУ. Он уточнил, что также была уничтожена большая группа бойцов украинской армии.