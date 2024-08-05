Москва, 5 августа, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западной группировки российских войск ликвидировал в зоне специальной военной операции пункт дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.

Mil.ru Пуск ракеты расчетом «Искандер-М»

Российские бойцы нанесли удар по позициям противника в районе города Балаклея в Харьковской области.

«Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — подтвердили в Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 августа и ночью 5 августа в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов.

ВСУ перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Такой состав заметили в городе Фастове Киевской области. Он прибыл из западной части Украины, а его личный состав «неорганизованно бродит» по магазинам в окрестности и по территории вокзала.

4 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ на фронте. По его словам, украинская армия за сутки лишилась до 1810 военных. За неделю с 27 июля по 2 августа ВСУ потеряли в зоне проведения российской спецоперации до 13 570 бойцов.