Москва, 4 августа, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Чугуеве Харьковской области склад с техникой ВСУ и большую группу украинских военных, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Около 23:00 (3 августа) в городе Чугуеве было четыре прилёта. По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой», — сказал он.

Кроме того, добавил Лебедев, была уничтожена большая группа украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Лебедев информировал об уничтожении под Харьковом пусковой установки ВСУ, из которой обстреливали мирное население Белгородской области. Он уточнил, что ВС РФ уничтожили установку контрбатарейным огнём.

Кроме того, российские военные нанесли два удара по аэропорту в Сумах, где проходили обучение пилоты FPV-дронов, а подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом, сообщил Лебедев.