Париж, 5 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Польской каноистке Дороте Боровске, в крови которой ранее обнаружили допинг, разрешили участвовать в соревнованиях на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщило 5 августа Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Tomasz Markowski/Global Look Press

Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Он признал, что спортсменка не виновата в том, что нарушила антидопинговые правила, и «может свободно участвовать в соревнованиях». Суд пришёл к заключению, что содержание запрещённого клостебола в крови Боровске было очень маленьким.

В конце июля каноистку отстранили от участия в ОИ-2024, обнаружив в её крови клостебол. Спортсменка заявила, что препарат не принимала. По её словам, он попал к ней в организм через крем, которым она мазала лапы своей собаки Тедди.

На слушаниях 1 августа CAS отказался разрешить ей участвовать в соревнованиях. Боровска подала апелляцию. Накануне, 4 августа, суд отменил решение об отстранении. Решение в пользу спортсменки он принял за два дня до начала турнира каноистов.

Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2024 только в «нейтральном статусе». Участников командных видов спорта, а также спортсменов, связанных с силовыми структурами России, к Олимпиаде не допустили. О своём решении Международный олимпийский комитет объявил в конце прошлого года. В список допущенных к ОИ-2024 в Париже включили 15 российских атлетов.

В Службе внешней разведки России 5 августа заявили, что США готовят серию публикаций о том, что в российском спорте якобы выявлена целая серия допинговых злоупотреблений. Прежде всего это касается дисциплин, в которых Россия является глобально признанным лидером: художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.