Москва, 5 августа, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовят серию громких публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений, в первую очередь в дисциплинах, в которых страна является глобально признанным лидером. Об этом 5 августа заявили в Службе внешней разведки России.

Michael Kappeler/Global Look Press

«По поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении», ― говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что этот проект курируют бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. В СРП указали, что им было рекомендовано «не сдерживать собственное воображение» и не скупиться в контактах с якобы осведомителями на обещания щедрых гонораров и возможность переезда в одну из западных стран.

По данным СВР, наиболее мощный удар готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство США активизировало усилия, чтобы сорвать предстоящие спортивные мероприятия в России. Речь идёт, в частности, об Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.

По его словам, главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку. Нарышкин отметил, что Банька заинтересован в том, чтобы сохранить должность президента агентства после истечения срока в 2025 году, поэтому он будет «служить» у Вашингтона «цепным псом».

Несмотря на усилия США, попытки изолировать Россию в спортивной сфере дают сбои, добавил директор СВР. Он отметил, что многие международные спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Вашингтона касаемо недопуска российских спортсменов к соревнованиям.