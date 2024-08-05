Москва, 5 августа, 2024, 11:18 — ИА Регнум. США запланировали новую кампанию по изоляции России в мировом спорте. Под удар попадут «самые русские» дисциплины — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание, сообщила 5 августа Служба внешней разведки (СВР).

Донат Сорокин/ТАСС

«На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи», — говорится в сообщении.

В США готовят очерняющие материалы, которые должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов.

По данным СВР, курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Родченков в 2016 году заявил об якобы употреблении допинга россиянами на Олимпийских играх в Сочи. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Сообщалось, что в 2016 году он уехал из России в США. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Родченкова на два месяца. Он объявлен в международный розыск.

Соболевский также бежал в США. МВД России 5 августа 2024 года объявило его в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство США активизировало усилия, чтобы сорвать предстоящие спортивные мероприятия в России. Он отметил, что многие международные спортивные федерации чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Вашингтона касаемо недопуска россиян к соревнованиям.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в декабре 2019 года постановило лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира. WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России на четыре года.

В сентябре 2023 года WADA оставило в силе запрет россиянам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх. WADA сообщило, что наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лабораторий и изъятых оттуда проб, 63 спортсменам предъявили обвинения.