Москва, 5 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместителя главы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Данные о нём 5 августа появились в базе ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Соболевский Тимофей Геннадьевич. 04.11.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», ― указано в карточке в базе МВД.

За какое уголовное преступление разыскивают Соболевского, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа в Службе внешней разведки России заявили, что США готовят серию громких публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В ведомстве уточнили, что этот проект курируют бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. В СРП указали, что им было рекомендовано «не сдерживать собственное воображение» и не скупиться в контактах с якобы осведомителями на обещания щедрых гонораров и возможность переезда в одну из западных стран.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. WADA лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, которая якобы умышленно уничтожила полторы тысячи проб российских спортсменов на допинг.

В мае 2016 году Родченков заявил об якобы употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. В июне Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Также в СК РФ поступили материалы Генпрокуратуры, которая проверяла информацию из ноябрьского отчёта WADA, где было указано, что допинг-пробы в московской лаборатории, которой руководил Родченков, уничтожены. В отчёте WADA Родченкова признали лицом, которое покрывало положительные допинг-пробы и, более того, распространяло допинг.

Известно, что Родченков в январе 2016 года сбежал в США, где скрывается от российского правосудия. Ранее в эту страну уехал его заместитель Тимофей Соболевский.