Москва, 18 июня, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

ru.torange.biz Уголовное дело

Сообщается, что в отношении Родченкова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Именно Родченков в мае этого года заявил об якобы употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

Маркин рассказал, что уголовное дело было возбуждено по итогам доследственной проверки по интервью Родченкова, в котором он сам заявил о многочисленных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами.

Также в СК РФ поступили материалы Генпрокуратуры, которая проверяла информацию из ноябрьского отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA), где было сказано, что допинг-пробы в Московской лаборатории, которой руководил Родченков, были уничтожены. В отчете WADA Родченков был признан лицом, которое покрывало положительные допинг-пробы и, более того, распространяло допинг.

Стоит отметить, что Родченков сбежал в США и скрывается там от российского правосудия.