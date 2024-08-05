Луганск, 5 августа, 2024, 08:23 — ИА Регнум. В июле украинские войска лишились на рубежах Луганской Народной Республики порядка 47 тыс. бойцов и наёмников. Об этом 5 августа рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, которые привели «Известия», российские военные за июль отразили на рубежах региона 188 атак украинских войск, что на 55 больше, чем месяцем ранее.

«Потери противника за отчётный промежуток времени составили около 46 905 украинских боевиков и наёмников — на 12 120 [бойцов] больше по сравнению с июнем», — сказал он.

Марочко напомнил, что последние рекордные потери Вооружённых сил Украины зафиксировали в июне, когда они за месяц лишились 34 785 бойцов.

Эксперт уточнил, что также украинская армия в июле потеряла 46 танков, две хорватские пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12, 85 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 237 складов боеприпасов и свыше 700 разных боевых машин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска каждый день несут потери в ужасающем масштабе. По его словам, эти потери составляют до 2 тыс. бойцов ежедневно.

Позднее в этот же день экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что к критическому состоянию ВСУ привели большие потери и неразвитая работа по эвакуации раненых. По мнению эксперта, украинские войска откровенно вымирают, а киевский режим находится на последнем издыхании.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 августа рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 1810 военных в зоне проведения спецоперации. Он уточнил, что армия России за это время освободила населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР.