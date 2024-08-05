Москва, 5 августа, 2024, 08:17 — ИА Регнум. На Родину в результате обмена заключёнными со странами Запада вернулись настоящие, верные присяге люди, прокомментировала 4 августа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Симоньян

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, — это не пустой звук… Верность присяге и верность своей Родине», — сказала она.

Симоньян обратила внимание на встречу президента России Владимира Путина в аэропорту семьи-разведчиков. Она отметила их подвиг. Разведчики ради интереса своей Родины уезжают, отказываются от прежней личности, живут по легенде. При этом рожают и воспитывают вынужденно своих детей ради возможности приносить пользу своей стране.

Журналист указала на показательные кадры с участием американского лидера Джо Байдена, поднимающегося в самолёт. Скорее всего, его «надрессировали», что при виде трапа надо идти вверх либо наоборот. С таким объёмом информации он не справляется, сыронизировала главред.

Также Симоньян назвала «зверятами» уехавших из страны при обмене.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конощёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково сограждан встретил президент Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

Из России в рамках обмена уехали осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие граждане РФ, США и иных стран. Всего 13 человек. Указы об их помиловании предварительно подписал российский лидер.

Предателей России, поставивших своей целью «разрушение собственной страны», выдали в ходе обмена заключёнными Западу, отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он посоветовал выданным за рубеж не забывать о бренности своего существования в этом мире и оглядываться по сторонам.