Париж, 5 августа, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа стали обладателями серебряных медалей Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

Александр Щербак/ТАСС

В финале по итогам трёх партий они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани. Продолжительность встречи составила один час 24 минуты.

В медальном зачёте 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую олимпийскую награду. Примечательно, что до этого теннисистки не проводили совместных тренировок и встреч.

Россиянки впервые в карьере стали обладателями олимпийских медалей. Всего в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России.

Как сообщало ИА Регнум, на пресс-конференции после игры французский журналист задал Шнайдер вопрос о её «лайке» поста в поддержку российских военных. Девушка ответила, что намерена говорить только о теннисе, а не о политике.

Российским журналистам не позволили сфотографировать финалисток — якобы снимать запрещено. При этом ранее сербские журналисты смогли сделать совместные фото с победителем мужского одиночного разряда Новаком Джоковичем.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил теннисисток с серебряными медалями. По его словам, россиянки достойно выступили и весь мир знает, какую страну представляли Андреева и Шнайдер. Это был великий финал и равная борьба, оценил комментатор.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.