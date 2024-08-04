Париж, 4 августа, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Российским журналистам не позволили сфотографировать финалисток теннисного турнира Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады. Об этом 4 августа сообщило издание Sport24.

Александр Щербак/ТАСС Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Отмечается, что на пресс-конференции организаторы не дали профессиональному фотографу снять Андрееву и Шнайдер с медалями, теннисисток поспешили увести. По словам организаторов, снимать запрещено. При этом ранее сербские журналисты смогли сделать совместные фото с победителем мужского одиночного разряда Новаком Джоковичем.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа россиянки Андреева и Шнайдер уступили в борьбе за золото Олимпиады в женском парном разряде дуэту из Италии Ясмин Паолини и Саре Эррани. Первый сет закончился в пользу россиянок (6:2), однако они проиграли в двух следующих партиях (1:6, 7:10).

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил теннисисток с серебряными медалями. По его словам, россиянки достойно выступили и весь мир знает, какую страну представляли Андреева и Шнайдер. Это был великий финал и равная борьба, заключил комментатор.

Во время трансляции соревнований по плаванию на сайте Олимпийских игр в Париже появился кадр с мировым рекордом российской пловчихи Евгении Чикуновой. Напротив её фамилии был размещён флаг РФ, а не символика нейтральных атлетов.

18 июля МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпиаде-2024.