Париж, 5 августа, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Репортёр одного из французских изданий попытался спровоцировать российскую теннисистку Диану Шнайдер, задав ей вопрос о спецоперации и поддержки ВС РФ после финального матча олимпийского турнира в Париже.

(сс) marijana1 Теннис

На пресс-конференции после игры журналист задал Шнайдер вопрос о её «лайке» поста в поддержку российских военных.

Теннисистка поставила на место иностранца своим вопросом.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нём», — парировала Диана Шнайдер.

Как сообщало ИА Регнум, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа завоевали серебро Олимпиады в Париже в парном турнире. В финальном поединке они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Российским журналистам не позволили сфотографировать финалисток — якобы снимать запрещено. При этом ранее сербские журналисты смогли сделать совместные фото с победителем мужского одиночного разряда Новаком Джоковичем.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил теннисисток с серебряными медалями. По его словам, россиянки достойно выступили и весь мир знает, какую страну представляли Андреева и Шнайдер. Это был великий финал и равная борьба, заключил комментатор.