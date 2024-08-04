Тегеран, 4 августа, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Власти Ирана отказались смягчить свой ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и намерены нанести значительный удар по Израилю, сообщила Wall Street Journal.

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Иранская прокуратура заявила, что уже идёт официальное расследование убийства Хании. При этом руководство страны озвучило, что «ему всё равно, спровоцирует ли ответный удар войну».

«Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство политического лидера ХАМАС. Иранские лидеры пообещали нанести ответный удар», — написала газета.

Отмечается, что Вашингтон попросил союзников передать Ирану просьбу не обострять ситуацию и предупредил, что любой значительный удар вызовет ответную реакцию.

Как передавало ИА Регнум, Иран может совершить атаку на Израиль 12–13 августа в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.

Нападение планируется совершить в священный день «Девятое ава» — национальный день траура еврейского народа, в который были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, а нападение на Израиль в этот день окажет на людей эмоциональное и психологические воздействие.

В ночь на 31 июля глава политбюро ХАМАС и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара в Тегеране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров будет со всех направлений сопротивления, заявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум.