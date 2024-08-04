Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Иран может совершить атаку на Израиль 12–13 августа в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.

© Iran’S Supreme Leader/Global Look Press

«По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с «Хезболлой», поддерживаемым Ираном шиитским движением, действующим в Ливане», — написано в публикации.

По данным источников, нападение планируется совершить в священный день «Девятое ава», внеся в него элемент неожиданности, в связи с тем, что службы безопасности Израиля в этот момент могут совершать религиозные ритуалы и не будут готовы к атаке.

Как отмечает издание, девятое ава — национальный день траура еврейского народа, в который были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, а нападение на Израиль в этот день окажет на людей эмоциональное и психологические воздействие.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 июля глава политбюро и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. В Иран он прибыл, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

По словам замглавы министерства Михаила Богданова, гибель Хании является политическим убийством, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.