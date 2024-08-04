Вашингтон, 4 августа, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис 4 августа проведёт собеседование как минимум с тремя претендентами на пост вице-президента, пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.

Kenny Holston — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

Так, по данным издания, Харрис пригласила на встречу губернатора Миннесоты Тима Уолзема, губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро и сенатора от Аризоны Марка Келли.

Также на должность вице-президента в случае победы Харрис на выборах претендуют министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер. Издание не уточняет, были ли они приглашены на собеседование.

В материале отмечается, что Харрис при выборе кандидата обращает внимание на то, присутствует ли у неё «химия» с напарником, а не только на то, понравится ли он избирателям.

Источники издания уточнили, что юристы во главе с экс-генпрокурором Эриком Холдером уже провели презентации «финалистов» отбора, изучили их биографии, опыт и возможные уязвимости. Ожидается, что Харрис объявит имя вице-президента 6 августа во время митинга в Филадельфии.

Как передавало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого дома поблагодарил за работу свою команду, особенно Харрис, и призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

После решения Байдена Харрис объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари поддержали её выдвижение. 2 августа Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов Демократической партии для выдвижения кандидатом в президенты США.