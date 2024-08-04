Париж, 4 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже подали заявление в полицию из-за писем с угрозами, об этом сообщает издание Le Parisien.

Кадр из видео Томас Жоли

2 августа на электронную почту компании Paname 2024, которая занималась разработкой церемонии открытия, были отправлены несколько писем с оскорблениями, пишет СМИ. Уточняется, что в этих сообщениях были цитаты стиха из Корана, в которых говорилось, что «кара Аллаха падёт на организаторов в Сен-Дени». Письма с подобным содержанием были отправлены арт-директору церемонии Томасу Жоли и главным режиссёрам организации.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа прокуратура Франции начала расследование по делу о травле в интернете художественного руководителя Томаса. В его адрес поступали угрозы, причинами которых стали сексуальная ориентация мужчины и ошибочное предположение о его израильских корнях.

26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Мероприятие подверглось сильной критике по всему миру. Американский предприниматель Илон Маск назвал пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» вопиющим неуважением к христианам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом «Тайной вечери» стало апофеозом церемонии.

Также церемонию открытия подверглась критике члена Совета Федерации России Алексея Пушкова. Он заявил, что идеология открытия Олимпийских игр в Париже насыщена элементами ультралиберального подхода к ценностям и общественным ориентирам, разделяющими общество.