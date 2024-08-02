Париж, 2 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Во Франции прокуратура начала расследование по делу о травле в интернете арт-директора церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже Тома Жоли после получения им угроз смертью и оскорблений. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на ведомство.

Joel Marklund/dpa/Global Look Press

«Прокуратура Парижа начала расследование кибербуллинга Тома Жоли, арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», — указано в публикации.

По данным телеканала, во вторник, 30 июля, Жоли подал соответствующую жалобу в Бригаду по борьбе с личными преступлениями (BRDP). Причинами угроз стали сексуальная ориентация мужчины и ошибочное предположение о его израильских корнях.

Телеканал добавил, что Национальный центр по борьбе с ненавистью (PNLH) в интернете уже провёл первоначальный анализ сообщений и передал их в Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечности и преступлений на почве ненависти (OCLCH).

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Мероприятие подверглось сильной критике по всему миру. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глумление над святым для христиан сюжетом «Тайной вечери» стало апофеозом церемонии.

Американский предприниматель Илон Маск назвал пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» вопиющим неуважением к христианам.

Церемонию открытия также раскритиковал член Совета Федерации России Алексей Пушков. Он заявил, что идеология открытия Олимпийских игр в Париже насыщена элементами ультра-либерального подхода к ценностям и общественным ориентирам, разделяющими общество.