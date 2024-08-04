Вашингтон, 4 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времён окончания Холодной войны, говорится в заявлении главы Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.

Jim West/Global Look Press

«Благодаря инвестициям, сделанных администрациями (Барака) Обамы, (Дональда) Трампа и (Джо) Байдена, в прошлом году Национальное агентство по ядерной безопасности смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону. Это самая крупная поставка за год с момента окончания Холодной войны», — сказала она.

По её словам, на фоне борьбы с изменением климата произойдёт возрождение ядерной энергетики, а передовые ядерные реакторы будут использовать уран более высокого обогащения, чем сейчас, в итоге это бросит вызов действующем режиму ядерного нераспространения, заключила Хруби.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля Пентагон заявил о планах начать в 2026 году размещать дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, SM-6 и Tomahawk, в Германии. Американские власти заявили, что начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии. Предполагается, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в ЕС.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что западные страны и возглавляющие их США в конце ХХ века решили, что победили в Холодной войне и теперь могут устанавливать свой порядок в мире. Расширение НАТО стало проявлением такого мнения, добавил он. Глава государства отметил, что Москва неоднократно задавала вопросы по этому поводу, но в ответ получала только отговорки.

Российский лидер также заявил, что эгоизм Запада приблизил мир к точке невозврата. Он обвинил США в подрыве международной архитектуры безопасности, а также отметил, что в мире уже начались процессы по формированию многополярности.