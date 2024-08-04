Москва, 4 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мигрантом водителя автобуса в Екатеринбурге. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге мигрант избил водителя автобуса, который развозил сотрудников предприятия. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении СК РФ.

По факту нападения Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад обо всех обстоятельствах случившегося.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в Москве четверо мигрантов из Киргизии забили до смерти 38-летнего участника СВО. После избиения один из мигрантов крикнул сослуживцу лежащего на асфальте «забирай своего бойца». Мужчина скончался на месте, не приходя в сознание. Его товарища госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.