Москва, 4 августа, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Российские военные в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два танка Leopard Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщил 4 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка ЛНР. Также была отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ.

Представитель Минобороны отметил, что противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей.

31 июля Вооружённые силы Украины потеряли танк Leopard в зоне ответственности подразделений Южной группировки российских войск.

29 июля Германия и Дания передали Украине ещё восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Новый пакет помощи этих стран также включает в себя 21 тыс. снарядов, которые предназначены для зенитных самоходных установок Gepard, а также 10 надводных беспилотников.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.