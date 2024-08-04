Москва, 4 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. ВС России в течении суток поразили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по данным Минобороны, ВС РФ за сутки поразили склад горючего, склад хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа в Минобороны информировали, что ВС России за сутки поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и пункт временной дислокации иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации.

2 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского в Одессе две украинские системы ПВО Patriot.