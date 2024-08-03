Москва, 3 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и пункт временной дислокации иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — сказал Конашенков.

Он добавил, что удары по пусковым установкам ВСУ и пункту временной дислокации наёмников были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также поразили формирования 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 632 самолета, 278 вертолетов, 28 979 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 316 единиц специальной военной автомобильной техники.