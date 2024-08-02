Москва, 2 августа, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского в Одессе две украинские системы ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

By Ra Boe / Wikipedia

«Одесское сопротивление сообщает о уничтожении двух систем ПВО Patriot», — сказал он.

По его словам, днём 2 августа местные жители слышали серию взрывов с повторной детонацией. Взрывы были зафиксировали в районе посёлка Котовского, где находится военная часть.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации было уничтожено три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

Американское издание Newsweek сообщило, что российским военным удалось за один день уничтожить в зоне спецоперации три американские установки зенитного ракетного комплекса Patriot благодаря слаженной работе.

Российские военные регулярно уничтожают комплексы Patriot, которые ВСУ получают от союзников Киева на Западе. В частности, две пусковые установки были уничтожены в районе города Южного Одесской области, кадры этой операции Минобороны показало в июле.