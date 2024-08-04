Москва, 4 августа, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Во время боевого дежурства зенитчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили в Харьковской области украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Российские военные обнаружили приближающийся вражеский БПЛА при помощи радиолокационной станции кругового обзора. Экипаж зенитного комплекса «Тор-М2» выпустил ракету и уничтожил цель.

Начальник расчёта с позывным Казах рассказал, что бойцы в основном работают по корректирующим работу ВСУ беспилотникам («Лелека-100», «Фурия» и другие). Зенитчики, обладая информацией о маршруте, высоте, дальности и скорости цели, выбирают наиболее подходящую и выполняют поставленную задачу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за сутки российские войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Подразделения группировки войск «Север» вели бои в Харьковской области в районах населённых пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск, противник потерял до 200 бойцов.

Украинские военные начали укреплять свои беспилотники бронеплитами, отметил российский боец с позывным Стриж. Благодаря этой модификации дроны ВСУ практически невозможно поразить стрелковым оружием. Для их уничтожения ВС РФ используют преимущественно FPV-дроны, уточнил он.