Москва, 3 августа, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Украинские военные стали укреплять свои беспилотники бронеплитами, рассказал RT российский боец с позывным Стриж.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, благодаря этой модификации дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) практически невозможно поразить стрелковым оружием. Стриж знает лишь один случай, когда украинский БПЛА удалось подстрелить из снайперской винтовки.

Для уничтожения таких беспилотников российские военные используют преимущественно FPV-дроны, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в зоне специальной военной операции заметили новый российский беспилотник «Гербера». Отмечается, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2». Также сообщается, что новый БПЛА используется для разведки и наблюдения. Ещё одна задача «Герберы» — выступать ложной целью.

В июле бывший командир подразделения связи в зоне СВО с позывным Калина рассказал, что российские военные научились перехватывать сигналы с беспилотников ВСУ и выявлять их маршруты.

Также журнал Forbes отмечал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут представлять одну из главных угроз для наземных беспилотных платформ ВСУ. В статье подчёркивалось, что из-за слабого сигнала управления наземный дрон легко можно подавить с помощью средств создания помех. Также российские системы могут отслеживать поступающий сигнал, который даёт возможность армии наносить удары по операторам.