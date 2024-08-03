Москва, 3 августа, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Об этом сообщил 3 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он также отметил, что за сутки оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников.

Российские средства ПВО сбили управляемую ракету зенитного ракетного комплекса Patriot и девять реактивных снарядов HIMARS американского производства, а также 140 беспилотников, при этом 80 из них — вне зоны проведения военной спецоперации.

Конашенков добавил, что подразделения группировки войск «Север» вели бои в Харьковской области в районах населённых пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск, противник потерял до 200 бойцов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в Харьковской области, ДНР и ЛНР. В боях у Купянска, Петропавловки, Макеевки (ЛНР) и Торского ВСУ потеряли до 470 бойцов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, бои шли у Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки и Катериновки в ДНР. Украинские войска потеряли до 710 бойцов и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои шли в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново в ДНР. Потери противника составили до 400 бойцов.

Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, бои шли в районах Водяного и Сторожевого в ДНР. Украинские войска потеряли до 115 бойцов.

Подразделения группировки «Днепр» вели бои у Щербаков и Каменского в Запорожской области, Бургунки и Садового в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 бойцов.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 1975 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 27 июля по 2 августа ВСУ потеряли до 13 570 бойцов в зоне проведения российской спецоперации, заявил накануне Конашенков.

Командующий объединёнными силами ВСУ генерал Андрей Гнатов заявил, что для украинской армии сложилась тяжёлая ситуация по всей линии фронта. Он отметил, что идут тяжёлые бои разной интенсивности, очень сложная обстановка наблюдается на покровском, кураховском, купянском и торецком направлениях, возле Часова Яра и в Волчанске.