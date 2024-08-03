Белгород, 3 августа, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны вечером 3 августа уничтожили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Силы ПВО пресекли очередную попытку киевских боевиков совершить теракт с помощью БПЛА самолётного типа. Украинский дрон был сбит над Белгородской областью около 21:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в очередной раз украинские беспилотники ударили по Шебекинскому городскому округу и Белгородскому району. Пострадавших среди жителей двух атакованных сёл нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

3 августа жителей Белгородской области несколько раз предупреждали о ракетной опасности. Население призывали к соблюдению необходимых мер безопасности.