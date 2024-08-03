Белгород, 3 августа, 2024, 19:31 — ИА Регнум. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале губернатор напомнил жителям о правилах безопасности.

«Вся территория Белгородской области — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

Также вечером 3 августа ракетная опасность была объявлена и в Курской области. И. о. главы региона Алексей Смирнов также напомнил жителям о необходимых мерах предосторожности.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

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