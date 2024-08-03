Шебекино, Белгородская область, 3 августа, 2024, 22:45 — ИА Регнум. В очередной раз украинские беспилотники ударили по Шебекинскому городскому округу и Белгородскому району. Пострадавших среди жителей двух атакованных сёл нет, сообщил 3 августа в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

В результате атаки дрона в селе Муром Шебекинского городского округа в частном доме выбило окна, пробило стену и посекло фасад. Второй беспилотник упал в огород другого домовладения — повреждений нет.

В селе Петровка Белгородского района беспилотник сдетонировал около многоквартирного дома. В одной из квартир повреждено остекление, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа жителей Белгородской области несколько раз предупреждали о ракетной опасности. Население призывали к соблюдению необходимых мер безопасности.

В этот же день в Шебекино в результате неоднократных обстрелов ВСУ пострадали семь мирных граждан. Всех раненых доставили в больницу. Кроме того, в городе один из частных домов получил повреждения после прямого попадания снаряда. Ещё в четырёх домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками.